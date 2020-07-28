Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

 Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров

Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров
Польша законсервировала своих женщин

Польша законсервировала своих женщин

 Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%

Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%
«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

 Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой
Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

Малофеев объяснил блокировку «Царьграда» на YouTube своей борьбой за интересы России

 Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров

Экономист Сафонов оценил идею Минфина повысить пенсии за счет коррупционеров
Польша законсервировала своих женщин

Польша законсервировала своих женщин

 Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%

Чемезов подтвердил выполнение гособоронзаказа Ростехом на 99%
«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

 Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой
14:12   28 Июля 2020
Весь мир

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

С 1 августа Турция откроет границы для россиян, однако эпидемиологическая обстановка в стране не гарантирует россиянам безопасный отдых. Одно из крупнейших государств Евросоюза — Германия, в которой проживает многочисленная турецкая диаспора, — включила Турцию в список государств с непрозрачной статистикой по заболевшим коронавирусом. Соответствующую оценку стран по степени риска дал немецкий Институт Роберта Коха (RKI).

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан заявил, что Берлин вводит обязательными тесты на коронавирус для путешественников, возвращающихся из регионов повышенного риска. Особое внимание немецкие власти проявят к прибывающим из Турции и Америки.

Посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов предостерег сограждан от отдыха в Турции. Он уверен, что поездка принесет больше разочарования, чем хороших воспоминаний.

«В Турцию если попадете, останетесь под карантином и получите головную боль. Все, кто поедут, потом плакать будут, когда их будут эвакуировать», — сообщил он «Политике сегодня».

«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

Вероятность провести отпуск на карантине под наблюдением турецких врачей существует. Российское посольство в Анкаре ранее сообщило об обязательном тестировании в местных аэропортах. Перед паспортным контролем по прилете пассажирам будут измерять температуру тела. И если она окажется выше 37,5 градусов, туристам придется пройти дополнительное обследование. Фетисов убежден, что риск того не стоит.

«Я за свою жизнь объездил весь мир, а в Турции был всего один раз, и то из-за каприза своей дочери. Что я там увидел? Безумные пляжи, где все лежат друг на друге, еда — не пойми какая. Да, там дешево, но какой-то восточный базар, лучше Ташкент, честное слово. Лучше в Крым или Ялту, не так дорого. А в Сочи тоже хорошо, но там сейчас все отели заняты, да и цены, конечно, как в Москве, один номер – 15 тысяч в сутки. А говорили, денег после пандемии нет», — высказал свое мнение политик.

«Потом плакать будут»: Вячеслав Фетисов об отдыхе в Турции

На данный момент Турция занимает 16-е место в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – более 227 тысяч инфицированных граждан. Погибло от COVID-19 5 630 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#турция #туристы #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...