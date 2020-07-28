«Безумные пляжи и восточный базар». Фетисов предостерег россиян от отдыха в Турции

С 1 августа Турция откроет границы для россиян, однако эпидемиологическая обстановка в стране не гарантирует россиянам безопасный отдых. Одно из крупнейших государств Евросоюза — Германия, в которой проживает многочисленная турецкая диаспора, — включила Турцию в список государств с непрозрачной статистикой по заболевшим коронавирусом. Соответствующую оценку стран по степени риска дал немецкий Институт Роберта Коха (RKI).

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан заявил, что Берлин вводит обязательными тесты на коронавирус для путешественников, возвращающихся из регионов повышенного риска. Особое внимание немецкие власти проявят к прибывающим из Турции и Америки.

Посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов предостерег сограждан от отдыха в Турции. Он уверен, что поездка принесет больше разочарования, чем хороших воспоминаний.

«В Турцию если попадете, останетесь под карантином и получите головную боль. Все, кто поедут, потом плакать будут, когда их будут эвакуировать», — сообщил он «Политике сегодня».

Вероятность провести отпуск на карантине под наблюдением турецких врачей существует. Российское посольство в Анкаре ранее сообщило об обязательном тестировании в местных аэропортах. Перед паспортным контролем по прилете пассажирам будут измерять температуру тела. И если она окажется выше 37,5 градусов, туристам придется пройти дополнительное обследование. Фетисов убежден, что риск того не стоит.

«Я за свою жизнь объездил весь мир, а в Турции был всего один раз, и то из-за каприза своей дочери. Что я там увидел? Безумные пляжи, где все лежат друг на друге, еда — не пойми какая. Да, там дешево, но какой-то восточный базар, лучше Ташкент, честное слово. Лучше в Крым или Ялту, не так дорого. А в Сочи тоже хорошо, но там сейчас все отели заняты, да и цены, конечно, как в Москве, один номер – 15 тысяч в сутки. А говорили, денег после пандемии нет», — высказал свое мнение политик.

На данный момент Турция занимает 16-е место в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – более 227 тысяч инфицированных граждан. Погибло от COVID-19 5 630 человек.