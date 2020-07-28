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12:19   28 Июля 2020
Общество

Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в центре "Вектор"

Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в центре "Вектор"

Центр "Вектор" начинает клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что разрешение на проведение испытаний центр получил в пятницу, 24 июля. Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Гендиректор центра "Вектор" ранее сообщал РИА Новости, что клинические испытания вакцины стартуют с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Позже в испытаниях будут задействованы и добровольцы в возрасте до 60 лет. Вакцину, в общей сложности, планируется протестировать на 300 добровольцах.

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Автор: Яна Либерман
#вакцина #вектор #коронавирус

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