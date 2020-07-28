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12:05   28 Июля 2020
Общество

Упростить выплату пособий для молодых матерей в РФ предложили в правительстве

Упростить выплату пособий для молодых матерей в РФ предложили в правительстве

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект закона, который поможет упростить получение пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

Кроме того, меру предлагают распространить на единовременную выплату женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Механизм "прямых выплат" авторы проекта призывают внедрить во всех субъектах с 1 января 2021 года, уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в ряде российских регионов для пособий по материнству используется "зачетный" принцип: работодатель выплачивает их за свой счет, при этом пропорционально сокращая сумму отчислений в Фонд социального страхования.

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Автор: Яна Либерман
#пособия #минтруд #материнство

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