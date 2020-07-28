Японцы поделились впечатлениями о российском параде ко Дню ВМФ

Японские читатели поделились впечатлениями о главном военно-морском параде ко Дню ВМФ в России, о котором написали в токийской газете Yomiuri. В комментариях японцы высоко оценили продвинутость российского флота.

Журналисты в своей статье отметили значительный прогресс в перевооружении российского ВМФ. Авторы написали, что на параде присутствовал президент РФ Владимир Путин, заявивший в своей речи о создании новейших боевых средств, способных противостоять американской системе противоракетной обороны, а также оснащении кораблей флота сверхзвуковыми ракетами.

Многие японские читатели согласились, что РФ является сильнейшей в военных технологиях и противодействие ей едва ли может быть успешным. При этом японцы подчеркнули, что военные расходы России значительно меньше, чем у США.