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Упростить выплату пособий для молодых матерей в РФ предложили в правительстве
Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

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12:01   28 Июля 2020
Армия

Японцы поделились впечатлениями о российском параде ко Дню ВМФ

Японцы поделились впечатлениями о российском параде ко Дню ВМФ

Японские читатели поделились впечатлениями о главном военно-морском параде ко Дню ВМФ в России, о котором написали в токийской газете Yomiuri. В комментариях японцы высоко оценили продвинутость российского флота.

Журналисты в своей статье отметили значительный прогресс в перевооружении российского ВМФ. Авторы написали, что на параде присутствовал президент РФ Владимир Путин, заявивший в своей речи о создании новейших боевых средств, способных противостоять американской системе противоракетной обороны, а также оснащении кораблей флота сверхзвуковыми ракетами.

Многие японские читатели согласились, что РФ является сильнейшей в военных технологиях и противодействие ей едва ли может быть успешным. При этом японцы подчеркнули, что военные расходы России значительно меньше, чем у США.

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Автор: Илья Романович
#путин #рф #флот #день вмф

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