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Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

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11:54   28 Июля 2020
Экономика

Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

Специалисты финансовых учреждений РФ сообщают об увеличении количества случаев, когда россияне забирают иностранную валюту со своих вкладов. Семь российских экономических организаций столкнулись с серьезным оттоком денег в июне 2020 года.

Согласно полученным данным из банков, по состоянию на 1 июля россияне забрали со своих депозитных счетов 602,4 миллиона долларов. Также стало известно, что в марте девять финансовых компаний потеряли 3,8 миллиарда долларов. В мае россияне забрали из семи банков 505 млн долларов.

По словам экспертов, подобная инициатива обусловлена предоставлением слишком маленькой доходности от вкладов россиян, передает телеканал "360".

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев ранее оценил перспективы валютного рынка РФ в августе, сообщает RT.

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Автор: Борис Нестеров
#банки #валюта #депозит

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