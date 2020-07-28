Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

Специалисты финансовых учреждений РФ сообщают об увеличении количества случаев, когда россияне забирают иностранную валюту со своих вкладов. Семь российских экономических организаций столкнулись с серьезным оттоком денег в июне 2020 года.

Согласно полученным данным из банков, по состоянию на 1 июля россияне забрали со своих депозитных счетов 602,4 миллиона долларов. Также стало известно, что в марте девять финансовых компаний потеряли 3,8 миллиарда долларов. В мае россияне забрали из семи банков 505 млн долларов.

По словам экспертов, подобная инициатива обусловлена предоставлением слишком маленькой доходности от вкладов россиян, передает телеканал "360".

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев ранее оценил перспективы валютного рынка РФ в августе, сообщает RT.