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Упростить выплату пособий для молодых матерей в РФ предложили в правительстве
Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

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11:42   28 Июля 2020
Общество

Новый законопроект будет страховать частных секьюрити при охране общественного порядка

Новый законопроект будет страховать частных секьюрити при охране общественного порядка

Государственная дума предложила страховать частных секьюрити при охране общественного порядка. Соответствующий законопроект внесут на осенней сессии.

Законопроект о частной охранной деятельности предполагает государственную компенсацию за ущерб, который частный охранник может получить при содействии правоохранительным органам. Ведь сегодня частные охранники являются одними из главных помощников полицейских. Об этом рассказал "Парламентской газете" член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

К услугам частных структур властям приходится прибегать, когда необходимо обеспечить порядок во время проведения концертов, митингов и других массовых действий. Однако в случае травм или порчи имущества охранным фирмам приходится компенсировать потери самостоятельно.

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Автор: Кристина Мокроусова
#госдума #законопроект #охранник

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