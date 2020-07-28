Новый законопроект будет страховать частных секьюрити при охране общественного порядка

Государственная дума предложила страховать частных секьюрити при охране общественного порядка. Соответствующий законопроект внесут на осенней сессии.

Законопроект о частной охранной деятельности предполагает государственную компенсацию за ущерб, который частный охранник может получить при содействии правоохранительным органам. Ведь сегодня частные охранники являются одними из главных помощников полицейских. Об этом рассказал "Парламентской газете" член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

К услугам частных структур властям приходится прибегать, когда необходимо обеспечить порядок во время проведения концертов, митингов и других массовых действий. Однако в случае травм или порчи имущества охранным фирмам приходится компенсировать потери самостоятельно.