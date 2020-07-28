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11:41   28 Июля 2020
Экономика

Россиянам назвали условия получения "детской" выплаты в 10 тысяч рублей

Россиянам назвали условия получения "детской" выплаты в 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал, в каком случае граждане смогут получить выплату в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте до 16 лет.

В указе президента РФ Владимира Путина, принятом в текущем году, перечисляются три ключевых условия для получения выплат. Так, ребенок должен иметь российское гражданство и возраст от трех до 16 лет. Кроме того, в качестве заявителя должен выступать гражданин, проживающий на территории России, а само заявление должно поступить в ПФР не позднее 30 сентября 2020 года.

При этом заявление оформляется по определенным правилам: родители не смогут подать его через портал "Госуслуги", для этого им необходимо лично обратиться в отделение МФЦ и ПФР. Чаще всего заявления не принимаются из-за неправильно указанных реквизитов: граждане вместо предоставления номера счета указывают номер банковской карты.

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Автор: Юлия Яковлева
#пенсии #выплаты #госуслуги #пфр #детские выплаты

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