Китай начал строительство южного участка газопровода "Восточный маршрут"

Китай приступил к строительству южного участка российско-китайского газопровода "Восточный маршрут", который является продолжением газопровода "Сила Сибири".

По информации агентства Синьхуа, он соединит уезд Юнцин городского округа Ланфан в северо-восточной провинции Хэбэй и город центрального подчинения Шанхай. Инженерные работы начались с создания щитовой проходки для тоннеля через реку Янцзы.

За первые шесть месяцев эксплуатации готового северного участка российская сторона уже поставила в Китай по газопроводу 1,58 млрд кубометров природного газа. Импорт углеводородов в КНР стартовал в декабре прошлого года.