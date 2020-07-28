Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в центре "Вектор"

Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в центре "Вектор"

 Упростить выплату пособий для молодых матерей в РФ предложили в правительстве

Упростить выплату пособий для молодых матерей в РФ предложили в правительстве
Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

 Россиянам назвали условия получения "детской" выплаты в 10 тысяч рублей

Россиянам назвали условия получения "детской" выплаты в 10 тысяч рублей
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в центре "Вектор"

Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в центре "Вектор"

 Упростить выплату пособий для молодых матерей в РФ предложили в правительстве

Упростить выплату пособий для молодых матерей в РФ предложили в правительстве
Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

Россияне активно выводят иностранную валюту из банков РФ

 Россиянам назвали условия получения "детской" выплаты в 10 тысяч рублей

Россиянам назвали условия получения "детской" выплаты в 10 тысяч рублей
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
11:14   28 Июля 2020
Политика

Китай начал строительство южного участка газопровода "Восточный маршрут"

Китай начал строительство южного участка газопровода "Восточный маршрут"

Китай приступил к строительству южного участка российско-китайского газопровода "Восточный маршрут", который является продолжением газопровода "Сила Сибири".

По информации агентства Синьхуа, он соединит уезд Юнцин городского округа Ланфан в северо-восточной провинции Хэбэй и город центрального подчинения Шанхай. Инженерные работы начались с создания щитовой проходки для тоннеля через реку Янцзы.

За первые шесть месяцев эксплуатации готового северного участка российская сторона уже поставила в Китай по газопроводу 1,58 млрд кубометров природного газа. Импорт углеводородов в КНР стартовал в декабре прошлого года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#китай #газопровод #сила сибири

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...