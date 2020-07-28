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11:13   28 Июля 2020
Происшествия

Прокурорам хотят вернуть полномочия возбуждать уголовные дела

Прокурорам хотят вернуть полномочия возбуждать уголовные дела

Депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников рассказал, что прокурорам планируют вернуть право возбуждать уголовные дела с помощью соответствующего законопроекта.

Прокуратура может возобновить практику возбуждения уголовных дел в России. Глава комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении правок в соответствующий закон.

Крашенинников рассказал о дополнении в законопроект на заседании в резиденции губернатора Свердловской области. Нововведения в российское законодательство введут в рамках принятых поправок к Конституции Российской Федерации.

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Автор: Ирина Большунова
#прокуратура #право #уголовное #крашенинников

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