Депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников рассказал, что прокурорам планируют вернуть право возбуждать уголовные дела с помощью соответствующего законопроекта.

Прокуратура может возобновить практику возбуждения уголовных дел в России. Глава комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении правок в соответствующий закон.

Крашенинников рассказал о дополнении в законопроект на заседании в резиденции губернатора Свердловской области. Нововведения в российское законодательство введут в рамках принятых поправок к Конституции Российской Федерации.