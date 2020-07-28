"Автодор" объявил конкурсы на строительство М-12 на сумму 507 млрд рублей

Государственная дорожная компания "Автодор" объявила конкурсы на реализацию 1-5 и 8-го этапов строительства трассы М12 Москва — Казань, общая сумма которых вместе с опубликованными ранее 6-м и 7-м этапов составляет 507 млрд рублей.

Как следует из материалов госкомпании, цена проектирования первого участка (0-80 км) составляет 53,38 млрд рублей, второго (80-116 км) — 21,21 млрд, третьего (116-224 км) — 59,55 млрд, четвертого (224-347 км) — 79,77 млрд, пятого (347-454) — 58,27 млрд рублей. Восьмой участок протяженностью 66 км, включающий мостовой переход через Волгу в Татарстане, оценивается "Автодором" в 123,2 млрд рублей.

Компания ранее опубликовала сообщение о старте двух конкурсов на 6-й и 7-й этапы строительства М-12 на общую сумму 112 млрд рублей. Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, трасса Москва — Казань должна быть построена уже в 2024 году вместо ранее запланированного 2027 года. Общий объем финансирования проекта составляет более 650 млрд рублей.