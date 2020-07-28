Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России  

Число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки в России составило 5395, следует из сообщения оперативного штаба по профилактике и противодействию распространению COVID-19.

Как уточнили специалисты, новые случаи инфекции зарегистрированы в 84 регионах страны. Отмечается, что 30% людей, чей тест на COVID-19 оказался положительным, не имели клинических проявлений вируса.

За последние сутки в России зафиксировано 150 летальных исходов среди COVID-пациентов. При этом полностью выздоровели 8888 человек, информирует оперштаб.