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10:34   28 Июля 2020
Политика

Трамп пообещал победить коронавирус и подарить "золотой век" американцам

Трамп пообещал победить коронавирус и подарить "золотой век" американцам

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время победят коронавирусную инфекцию нового типа. Такое заявление на своей странице в Twitter сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Американский лидер также раскритиковал СМИ, оправдывающие протесты.

Речь идет о беспорядках в Сиэтле и Портленде, что, по словам Трампа, прессой преподносится как невинная прогулка. Президент США подчеркнул, что люди, вышедшие на улицы в названных городах, являются настоящими безумными анархистами, которые могли все уничтожить, если бы не полицейские, сообщает ТАСС.

Трамп добавил, что такой печальный исход можно было бы наблюдать и при победе на президентских выборах Джо Байдена, которого действующий американский лидер назвал сонной марионеткой левых. Глава Белого дома дал обещание скоро одержать победу над COVID-19, после чего страну ждет "золотой век", невиданный ранее.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #протесты #портленд #сиэтл #коронавирус #золотой век

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