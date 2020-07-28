Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России  

Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России  

 Youtube заблокировал доступ к каналу "Царьград" без объяснения причин

Youtube заблокировал доступ к каналу "Царьград" без объяснения причин
Трамп пообещал победить коронавирус и подарить "золотой век" американцам

Трамп пообещал победить коронавирус и подарить "золотой век" американцам

 Евросоюз не откроет границы с Россией до середины августа

Евросоюз не откроет границы с Россией до середины августа
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России  

Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России  

 Youtube заблокировал доступ к каналу "Царьград" без объяснения причин

Youtube заблокировал доступ к каналу "Царьград" без объяснения причин
Трамп пообещал победить коронавирус и подарить "золотой век" американцам

Трамп пообещал победить коронавирус и подарить "золотой век" американцам

 Евросоюз не откроет границы с Россией до середины августа

Евросоюз не откроет границы с Россией до середины августа
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
10:30   28 Июля 2020
Армия

МИД РФ объяснил, зачем нужны комплексы С-400 в Арктике

МИД РФ объяснил, зачем нужны комплексы С-400 в Арктике

Появление комплексов С-400 на арктических островах является логичным шагом. Такое заявление сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что данная мера необходима исключительно в оборонительных целях. По словам Корчунова, Россия действует в Арктике соразмерно военно-политической обстановке, передает РИА Новости.

Ранее первый заместитель помощника главы американского Госдепа по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что наращивание военного присутствия РФ в Арктике "выходит за рамки обороны". Он также призвал Вашингтон принять ответные меры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#арктика #мид рф #с-400

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...