МИД РФ объяснил, зачем нужны комплексы С-400 в Арктике

Появление комплексов С-400 на арктических островах является логичным шагом. Такое заявление сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что данная мера необходима исключительно в оборонительных целях. По словам Корчунова, Россия действует в Арктике соразмерно военно-политической обстановке, передает РИА Новости.

Ранее первый заместитель помощника главы американского Госдепа по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что наращивание военного присутствия РФ в Арктике "выходит за рамки обороны". Он также призвал Вашингтон принять ответные меры.