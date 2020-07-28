Евросоюз не откроет границы с Россией до середины августа

Европейский союз не откроет границы с Россией в ближайшее время. Об этом сообщил источник в делегации одной из стран ЕС.

Россия снова не попадет в число государств, с которыми Евросоюз может открыть границы. Брюссель обнародует обновленный "белый список" в ближайшие дни, и в следующий раз его пересмотрят только в середине августа, пишет ТАСС.