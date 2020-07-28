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10:14   28 Июля 2020
Политика

Евросоюз не откроет границы с Россией до середины августа

Евросоюз не откроет границы с Россией до середины августа

Европейский союз не откроет границы с Россией в ближайшее время. Об этом сообщил источник в делегации одной из стран ЕС.

Россия снова не попадет в число государств, с которыми Евросоюз может открыть границы. Брюссель обнародует обновленный "белый список" в ближайшие дни, и в следующий раз его пересмотрят только в середине августа, пишет ТАСС.

"Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", — сообщил источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС в ответ на вопрос об открытии границ с РФ.

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Автор: Руслан Неглинный
#ес #европа #границы

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