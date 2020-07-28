Мурадов: представление Германии о Крыме не имеет здравого смысла

Представление главы МИД Германии Хайко Мааса о статусе Крыма оторвано от здравого смысла современной политики и принципов международного права, заявил постпред Республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Маас раньше сказал, что расширение "Большой семерки" и включение в группу РФ вряд ли состоится, пока не "решится вопрос Крыма и Украины".

Мурадов, комментируя его заявление, напомнил об объединении ФРГ и ГДР, когда ФРГ без референдума аннексировала ГДР. Получается, что, по мнению Мааса, воссоединение немцев мир должен поддерживать, а воссоединение русских осуждать, уточнил политик.

Мурадов также подчеркнул, что Крым в условиях госпереворота на Украине имел полное право обратиться к РФ с просьбой о возвращении в родную страну, частью которой он был 200 лет, пишет РИА Новости. Говоря о G7, политик заявил, что РФ совсем не стремиться к возвращению в ее состав.

Телеканал "360" сообщал, что депутат бундестага раскритиковал главу МИД Германии за отказ приглашать Россию в G7.