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10:14   28 Июля 2020
Политика

Мурадов: представление Германии о Крыме не имеет здравого смысла

Мурадов: представление Германии о Крыме не имеет здравого смысла

Представление главы МИД Германии Хайко Мааса о статусе Крыма оторвано от здравого смысла современной политики и принципов международного права, заявил постпред Республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Маас раньше сказал, что расширение "Большой семерки" и включение в группу РФ вряд ли состоится, пока не "решится вопрос Крыма и Украины".

Мурадов, комментируя его заявление, напомнил об объединении ФРГ и ГДР, когда ФРГ без референдума аннексировала ГДР. Получается, что, по мнению Мааса, воссоединение немцев мир должен поддерживать, а воссоединение русских осуждать, уточнил политик.

Мурадов также подчеркнул, что Крым в условиях госпереворота на Украине имел полное право обратиться к РФ с просьбой о возвращении в родную страну, частью которой он был 200 лет, пишет РИА Новости. Говоря о G7, политик заявил, что РФ совсем не стремиться к возвращению в ее состав.

Телеканал "360" сообщал, что депутат бундестага раскритиковал главу МИД Германии за отказ приглашать Россию в G7.

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Автор: Илья Романович
#россия #крым #германия #мурадов #маас

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