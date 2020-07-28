Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Youtube заблокировал доступ к каналу "Царьград" без объяснения причин

Youtube заблокировал доступ к каналу "Царьград" без объяснения причин

 Депутаты Госдумы одобрили продление "детских выплат" на август

Депутаты Госдумы одобрили продление "детских выплат" на август
Дегтярев выразил недоумение из-за изъятого топора на незаконном митинге в Хабаровске

Дегтярев выразил недоумение из-за изъятого топора на незаконном митинге в Хабаровске

 Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей

Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
Youtube заблокировал доступ к каналу "Царьград" без объяснения причин

Youtube заблокировал доступ к каналу "Царьград" без объяснения причин

 Депутаты Госдумы одобрили продление "детских выплат" на август

Депутаты Госдумы одобрили продление "детских выплат" на август
Дегтярев выразил недоумение из-за изъятого топора на незаконном митинге в Хабаровске

Дегтярев выразил недоумение из-за изъятого топора на незаконном митинге в Хабаровске

 Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей

Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
9:21   28 Июля 2020
Происшествия

Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 нашли в Иркутской области

Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 нашли в Иркутской области

Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 спасатели МЧС обнаружили в Усульском районе в Иркутской области.

В настоящее время спасатели спускаются к месту крушения воздушного судна, пишет РЕН-ТВ. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.

Самолет Ан-2, вылетевший из поселка Кырен, перестал выходить на связь с 19 июля. На его борту летели шесть человек. Борт планировал совершить химическую обработку полей. После его исчезновения следователи возбудили уголовное дело.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#мчс #поиски #иркутская область #бурятия #ан 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...