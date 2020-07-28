Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 нашли в Иркутской области

Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 спасатели МЧС обнаружили в Усульском районе в Иркутской области.

В настоящее время спасатели спускаются к месту крушения воздушного судна, пишет РЕН-ТВ. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.

Самолет Ан-2, вылетевший из поселка Кырен, перестал выходить на связь с 19 июля. На его борту летели шесть человек. Борт планировал совершить химическую обработку полей. После его исчезновения следователи возбудили уголовное дело.