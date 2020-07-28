Youtube заблокировал доступ к каналу "Царьград" без объяснения причин

Аккаунт российского интернет-телеканала "Царьград" на видеохостинге YouTube был заблокирован в ночь на вторник. Об этом заявляет руководство канала.

Сервис ограничил доступ к роликам без предупреждения, отмечается в заявлении. Редакторы подчеркивают, что на Youtube-канал был подписан миллион человек — сейчас эти люди оказались отрезаны от правды, передает ФАН.

Подчеркивается, что для телеканала произошедшее является абсолютной неожиданностью. Каких-либо предупреждений, уведомлений или страйков от видеохостинга не приходило.

Руководство Youtube (видеохостинг является собственностью корпорации Google) заявляет, что аккаунт телеканала нарушил экспортное законодательство. Журналистам порекомендовали обратиться к юристам.

Блокировка является не первым случаем цензуры со стороны зарубежного видеохостинга. Ранее YouTube без объяснения причин удалил канал Федерального агентства новостей.