Youtube заблокировал доступ к каналу "Царьград" без объяснения причин
Аккаунт российского интернет-телеканала "Царьград" на видеохостинге YouTube был заблокирован в ночь на вторник. Об этом заявляет руководство канала.
Сервис ограничил доступ к роликам без предупреждения, отмечается в заявлении. Редакторы подчеркивают, что на Youtube-канал был подписан миллион человек — сейчас эти люди оказались отрезаны от правды, передает ФАН.
Подчеркивается, что для телеканала произошедшее является абсолютной неожиданностью. Каких-либо предупреждений, уведомлений или страйков от видеохостинга не приходило.
Руководство Youtube (видеохостинг является собственностью корпорации Google) заявляет, что аккаунт телеканала нарушил экспортное законодательство. Журналистам порекомендовали обратиться к юристам.
Блокировка является не первым случаем цензуры со стороны зарубежного видеохостинга. Ранее YouTube без объяснения причин удалил канал Федерального агентства новостей.