Депутаты Госдумы одобрили продление "детских выплат" на август

Идею о продлении на август единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей для воспитывающих детей семей положительно оценили в Госдуме. Об этом сообщает ФАН.

Ранее с данной инициативой выступала общественность. Россияне создали интернет-петицию, в которой попросили продлить выплаты до конца лета, что помогло бы подготовить школьников к новому учебному году.

ФАН отмечает, что депутат Михаил Тарасенко положительно отозвался о данной инициативе и назвал введение выплаты уместным. По его словам, постановка вопроса о продлении финансовой поддержки государством весьма корректна, поскольку в силе находятся ряд ограничительных мер на фоне пандемии. Также отдельные предприятия все еще не приступили к работе.