Дегтярев выразил недоумение из-за изъятого топора на незаконном митинге в Хабаровске

Сотрудники правоохранительных органов в ходе очередного субботнего несанкционированного митинга в Хабаровске изъяли несколько ножей и топор. Об этом на своей странице в Instagram рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Временно исполняющий обязанности главы региона выразил недоумение, зачем кому-то понадобилось приходить на массовую несанкционированную акцию в Хабаровске с топором. Дегтярев призвал граждан оставаться дома, беречь друг друга и заниматься своими делами, помогать родным и близким. Врио губернатора отметил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку экс-главы края Сергея Фургала, его однопартийца, обвиняемого в причастности к убийствам и покушениям.

Законодательная дума Хабаровского края в среду рассмотрит вопрос о внесении поправок в региональный бюджет. Дегтярев сообщил, что он уже подписал постановление о сохранении льготных авиабилетов.