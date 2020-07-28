Система по борьбе с коррупцией будет разработана в Петербурге до конца 2020 года
Система будет автоматизировать процессы, связанные с внедрением риск-ориентированного подхода в сфере профилактики коррупционных правонарушений. Об этом рассказал глава города Александр Беглов главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
По словам главы Петербурга, в регионе сейчас идет работа над информационной системой, которая будет автоматизировать процессы, связанные с внедрением риск-ориентированного подхода. Это делается, чтобы в регионе не было коррупционных и других правонарушений. Белов также отметил, что похожих систем в России пока что нет.
"Система обеспечит инфообмен между органами госвласти, ФНС, МВД, кадастровой палатой и банками", сообщается в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.