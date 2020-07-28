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6:50   28 Июля 2020
Общество

Система по борьбе с коррупцией будет разработана в Петербурге до конца 2020 года

Система по борьбе с коррупцией будет разработана в Петербурге до конца 2020 года

Система будет автоматизировать процессы, связанные с внедрением риск-ориентированного подхода в сфере профилактики коррупционных правонарушений. Об этом рассказал глава города Александр Беглов главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

По словам главы Петербурга, в регионе сейчас идет работа над информационной системой, которая будет автоматизировать процессы, связанные с внедрением риск-ориентированного подхода. Это делается, чтобы в регионе не было коррупционных и других правонарушений. Белов также отметил, что похожих систем в России пока что нет.

"Система обеспечит инфообмен между органами госвласти, ФНС, МВД, кадастровой палатой и банками", сообщается в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

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Автор: Руслан Неглинный
#рф #беглов #спб

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