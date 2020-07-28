Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей

Российский экономист Михаил Делягин рассказал, что в ближайшие недели на фоне обострения внутриполитической обстановки в США курс доллара может обвалиться до 50 рублей.

Холодная гражданская внутриэлитная война в Соединенных Штатах после президентских выборов имеет все шансы перестать быть холодной, отмечает экономист. Делягин рассказал, что в связи с этим доллар "может очень здорово припасть", поэтому сейчас он старается как можно скорее избавиться от личных активов в этой валюте.

Делягин указал, что размер комиссии за конвертацию весьма солидный, однако возможная девальвация может нанести еще более существенные убытки. Об этом эксперт сообщил в эфире "День ТВ", передает ФАН.