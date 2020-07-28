Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Утонувший украинец напугал жителей турецкого города-курорта Кемер

Утонувший украинец напугал жителей турецкого города-курорта Кемер

 Конфискованные деньги россиян будут передавать в ПФР

Конфискованные деньги россиян будут передавать в ПФР
Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей

Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей

 Ким Чен Ын предрек КНДР вечную безопасность в статусе ядерной державы

Ким Чен Ын предрек КНДР вечную безопасность в статусе ядерной державы
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
Утонувший украинец напугал жителей турецкого города-курорта Кемер

Утонувший украинец напугал жителей турецкого города-курорта Кемер

 Конфискованные деньги россиян будут передавать в ПФР

Конфискованные деньги россиян будут передавать в ПФР
Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей

Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей

 Ким Чен Ын предрек КНДР вечную безопасность в статусе ядерной державы

Ким Чен Ын предрек КНДР вечную безопасность в статусе ядерной державы
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
6:16   28 Июля 2020
Экономика

Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей

Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей

Российский экономист Михаил Делягин рассказал, что в ближайшие недели на фоне обострения внутриполитической обстановки в США курс доллара может обвалиться до 50 рублей.

Холодная гражданская внутриэлитная война в Соединенных Штатах после президентских выборов имеет все шансы перестать быть холодной, отмечает экономист. Делягин рассказал, что в связи с этим доллар "может очень здорово припасть", поэтому сейчас он старается как можно скорее избавиться от личных активов в этой валюте.

Делягин указал, что размер комиссии за конвертацию весьма солидный, однако возможная девальвация может нанести еще более существенные убытки. Об этом эксперт сообщил в эфире "День ТВ", передает ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#доллар #экономист #делягин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...