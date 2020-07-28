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5:54   28 Июля 2020
Политика

Ким Чен Ын предрек КНДР вечную безопасность в статусе ядерной державы

Ким Чен Ын предрек КНДР вечную безопасность в статусе ядерной державы

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что силы стратегического сдерживания навсегда обеспечат национальную безопасность Северной Корее, как стране, обладающей ядерным оружием. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейцы должны получить абсолютную силу, чтобы не было больше тех боли и мучений, которые республика испытала во время войны 50-х годов, заявил Ким Чен Ын. Больше никто не сможет недооценивать КНДР, а иначе ему придется заплатить за это, указано в заявлении.

КНДР стала страной, которая может надежно защищаться от активных провокаций враждебных сил. Там, где другие бы уже сто раз упали и сдались, северокорейцы шли путем саморазвития в качестве ядерной державы, преодолевая трудности, вынося и терпя всевозможные провокации и угрозы, отметил глава республики.

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Автор: Ирина Большунова
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