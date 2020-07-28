Утонувший украинец напугал жителей турецкого города-курорта Кемер
Местные жители турецкого города-курорта Кемер нашли тело утонувшего украинского туриста. Об этом сообщает агентство IHA.
Согласно имеющимся данным, 61-летний Владимир Литовенко утонул в полдень 26 июля. Он находился около местного пляжа.
Тело обнаружили прохожие, которые вызвали на место ЧП "скорую помощь". Прибывшие медики выяснили, что Литовченко умер на месте.
Труп погибшего доставлено в морг. Полиция проводит проверку по факту инцидента.
Ранее стало известно, что на четырехзвездочный отель в городе-курорте Кемере напала группа неизвестных с камнями.