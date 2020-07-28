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5:31   28 Июля 2020
Общество

Утонувший украинец напугал жителей турецкого города-курорта Кемер

Утонувший украинец напугал жителей турецкого города-курорта Кемер

Местные жители турецкого города-курорта Кемер нашли тело утонувшего украинского туриста. Об этом сообщает агентство IHA.

Согласно имеющимся данным, 61-летний Владимир Литовенко утонул в полдень 26 июля. Он находился около местного пляжа.

Тело обнаружили прохожие, которые вызвали на место ЧП "скорую помощь". Прибывшие медики выяснили, что Литовченко умер на месте.

Труп погибшего доставлено в морг. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее стало известно, что на четырехзвездочный отель в городе-курорте Кемере напала группа неизвестных с камнями.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #гибель #украинский турист

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