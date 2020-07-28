Вино вредит россиянам больше, чем европейцам

Вино больше вредит жителям России, чем людям в Европе, у которых к нему лучше приспособлены желудки. Об этом заявил доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Владимир Ковальзон.

Вино для россиян вреднее, чем для жителей Франции, Испании или Италии. Ковальзон считает, что в европейских странах люди лучше разбираются в сортах винограда и понимают, какое вино нужно подавать к определенной еде. Европейцы приучены пить вино, поэтому у них привыкли к этому ферментная система с желудком, объяснил специалист.

Негативное влияние вина на желудок может смягчить правильный выбор. В этом может быть очень полезна помощь сомелье. Ковальзон рассказал об этом в комментарии радио Sputnik.