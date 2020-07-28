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4:28   28 Июля 2020
Экономика

Минтруд разъяснил, чем обеспечен рост реальных пенсий россиян

Минтруд разъяснил, чем обеспечен рост реальных пенсий россиян

Рост реальных пенсий до 2024 года будет обеспечен благодаря федеральному закону, который определяет размеры индексации пенсионных выплат. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда России.

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в федеральном законе, согласно которому, в 2021-2024 годах она будет превышать уровень прогнозируемой инфляции. Так, с 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3 процента, с 1 января 2022 года — на 5,9 процента, с 1 января 2023 года — на 5,6 процента, а с 1 января 2024 года — на 5,5 процента.

Это обеспечит рост реальных пенсий. После этого выплаты будут расти в зависимости от роста бюджетных доходов Пенсионного фонда России, передает РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#пенсии #минтруд #пфр

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