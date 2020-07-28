Минтруд разъяснил, чем обеспечен рост реальных пенсий россиян

Рост реальных пенсий до 2024 года будет обеспечен благодаря федеральному закону, который определяет размеры индексации пенсионных выплат. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда России.

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в федеральном законе, согласно которому, в 2021-2024 годах она будет превышать уровень прогнозируемой инфляции. Так, с 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3 процента, с 1 января 2022 года — на 5,9 процента, с 1 января 2023 года — на 5,6 процента, а с 1 января 2024 года — на 5,5 процента.

Это обеспечит рост реальных пенсий. После этого выплаты будут расти в зависимости от роста бюджетных доходов Пенсионного фонда России, передает РИА Новости.