Конфискованные деньги россиян будут передавать в ПФР

Деньги, законность происхождения которых доказать невозможно, будут конфисковываться в пользу Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом сообщают "Известия".

Данные поправки готовятся в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ. Сейчас в пользу государства можно конфисковать только имущество, купленное на подтвержденные доходы.

Источник в Минфине сообщил "Известиям", что данная мера коснется всех граждан, а не только государственных служащих. При этом в ведомстве не уточнили, какой из органов будет проверять доходы.