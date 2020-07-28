Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Конфискованные деньги россиян будут передавать в ПФР

Конфискованные деньги россиян будут передавать в ПФР

 Китай опередил Украину по импорту российского мяса

Китай опередил Украину по импорту российского мяса
Минтруд разъяснил, чем обеспечен рост реальных пенсий россиян

Минтруд разъяснил, чем обеспечен рост реальных пенсий россиян

 МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
Конфискованные деньги россиян будут передавать в ПФР

Конфискованные деньги россиян будут передавать в ПФР

 Китай опередил Украину по импорту российского мяса

Китай опередил Украину по импорту российского мяса
Минтруд разъяснил, чем обеспечен рост реальных пенсий россиян

Минтруд разъяснил, чем обеспечен рост реальных пенсий россиян

 МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
4:03   28 Июля 2020
Общество

Конфискованные деньги россиян будут передавать в ПФР

Конфискованные деньги россиян будут передавать в ПФР

Деньги, законность происхождения которых доказать невозможно, будут конфисковываться в пользу Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом сообщают "Известия".

Данные поправки готовятся в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ. Сейчас в пользу государства можно конфисковать только имущество, купленное на подтвержденные доходы.

Источник в Минфине сообщил "Известиям", что данная мера коснется всех граждан, а не только государственных служащих. При этом в ведомстве не уточнили, какой из органов будет проверять доходы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#пенсионный фонд #пфр #конфискация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...