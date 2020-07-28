Китай опередил Украину по импорту российского мяса
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса. Об этом пишет РБК.
Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщил, что за шесть месяцев минувшего года Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза — с 149 до 336 миллионов долларов. При этом 45 процентов экспорта российского мяса ушли в материковый Китай. Доля с учетом Гонконга составила 54 процента.
РБК также отмечает, что КНР обогнала Украину по импорту российского мяса. Так, украинская доля составляла 16 процентов против 28 процентов в минувшем году.