Новая разновидность респираторного вируса обнаружена в Бразилии

Населению Бразилии следует соблюдать осторожность из-за появления новой разновидности свиного гриппа. О появлении инфекции в стране сообщила глава Лаборатории респираторных вирусов и кори при институте им. Освальду Круса (FIocruz) Миралда Сикейра.

Эксперт подчеркнула, что на настоящий момент сложно определить уровень опасности этой разновидности заболевания. По ее словам, у инфекции может быть "пандемический потенциал", однако это не значит, что она обязательно станет причиной масштабного распространения заболевания, сообщает РИА Новости.

"С 2005 года было обнаружено 25 разновидностей гриппа A/H1N2", — поделилась Сикейра.

Несмотря на это, специалист акцентировала внимание на важности проявления бдительности, так как существующая пандемия показала, насколько вирусы могут быть опасны. Бразилия всегда должна быть на чеку, заключила специалист.