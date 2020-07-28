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2:51   28 Июля 2020
Наука

Новая разновидность респираторного вируса обнаружена в Бразилии

Новая разновидность респираторного вируса обнаружена в Бразилии

Населению Бразилии следует соблюдать осторожность из-за появления новой разновидности свиного гриппа. О появлении инфекции в стране сообщила глава Лаборатории респираторных вирусов и кори при институте им. Освальду Круса (FIocruz) Миралда Сикейра.

Эксперт подчеркнула, что на настоящий момент сложно определить уровень опасности этой разновидности заболевания. По ее словам, у инфекции может быть "пандемический потенциал", однако это не значит, что она обязательно станет причиной масштабного распространения заболевания, сообщает РИА Новости.

"С 2005 года было обнаружено 25 разновидностей гриппа A/H1N2", — поделилась Сикейра.

Несмотря на это, специалист акцентировала внимание на важности проявления бдительности, так как существующая пандемия показала, насколько вирусы могут быть опасны. Бразилия всегда должна быть на чеку, заключила специалист.

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Автор: Василий Пименов
#инфекции #вирусы #свиной грипп

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