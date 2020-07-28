МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста из-за военно-морского парада, проходившего 26 июля в Черном море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Украинский МИД подчеркивает, что Киев расценивает проведение данного парада без согласования с украинской стороной как "очередное нарушение Россией норм международного права". В заявлении указывается, что МИД РФ была передана соответствующая нота протеста

26 июля в крупных портовых городах состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России. В Севастополе на празднике была организована акция "Бессмертный полк".