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1:51   28 Июля 2020
Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста из-за военно-морского парада, проходившего 26 июля в Черном море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Украинский МИД подчеркивает, что Киев расценивает проведение данного парада без согласования с украинской стороной как "очередное нарушение Россией норм международного права". В заявлении указывается, что МИД РФ была передана соответствующая нота протеста

26 июля в крупных портовых городах состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России. В Севастополе на празднике была организована акция "Бессмертный полк".

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Автор: Илья Романович
#украина #нота протеста #парад вмф

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