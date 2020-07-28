Польша не будет размещать истребители F-35 вблизи границ РФ и Белоруссии

Польша не будет размещать закупленные у США истребители пятого поколения F-35 на базе в Мальборке, расположенном в 80 км от Калининградской области, а также в Миньск-Мазовецком вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщил портал Defence24.

Польша в январе подписала соглашение с США о приобретении 32 истребителей F-35A. Стоимость контракта составила 4,6 млрд долларов, согласно которому ежегодно Варшава будет получать по несколько самолетов.

Размещение американских истребителей вблизи границ Польши с Россией и Белоруссией может позволить изучить радиолокационные и другие характеристики F-35. Поэтому базу для этих самолетов, скорее всего, построят в Свидвине.

Министерство обороны Польши разместило тендер, предполагающий строительные работы на объекте в Свидвине. По версии Defence24, на этой базе могут быть размещены не только F-35, но и F-16, которые дислоцированы на базе Кшесины в Познани.