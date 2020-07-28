Анталья стала местом кровавых разборок после покушения на жизнь экс-политика

Трое злоумышленников в Турции совершили покушение на бывшего члена местного совета в районе Каш в Анталье Дурмуша Албезиргана. Об этом пишет издание Evrensel.

Атака произошла в дневное время суток. Рядом с Албезирганом остановилась машина, из которой вышли три человека и совершили выстрелы по ногам бывшего члена местного совета.

Прибывшая медицинская помощь экстренно доставила Албезиргана в больницу, где врачи экстренно его прооперировали. Двое злоумышленников задержаны, третьего продолжают искать, сообщает Федеральное агентство новостей.