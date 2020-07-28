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0:26   28 Июля 2020
Политика

ВМС Турции обстреляли мирных жителей Ливии

ВМС Турции обстреляли мирных жителей Ливии

Военно-морские силы Турции нанесли ракетный удар по Ливии. Пострадали мирные жители и несколько военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА).

Очевидцы сообщили, что заметили, как со стороны моря, где находились корабли Турции, прилетела ракета. В результате обстрела пострадали мирные жители и трое военнослужащих ЛНА.

Турция путем вмешательства в ливийский конфликт продолжает оказывать поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии и подконтрольных им боевикам. Анкара нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН, осуществляя поставки вооружения и техники. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало материал, из которого можно узнать подробности передачи Анкарой боевикам ПНС партии вертолетов Black Hawk.

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Автор: Василий Пименов
#турция #ливия #пнс

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