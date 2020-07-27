Йоханнесбургская фондовая биржа JSE зафиксировала рекордную цену на золото

Стоимость золота за тройскую унцию вечером 27 июля составила 1 945 долларов. Об этом пишут в газете Business Day с отсылкой на Йоханнесбургскую валютную биржу в ЮАР.

На фоне напряженных отношений между США и Китаем акции горнодобывающих компаний пошли в понедельник в гору на Йоханнесбургской бирже, являющейся ключевой в Африке. Скачок в цене связывают и с увеличением числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

"Цена на золото совершила самый большой скачок за последние шесть недель, спотовые цены на этот металл превысили рекордные уровни 2011 года", — отмечают эксперты.

Цена поднялась до рекордного уровня в 1945 долларов за унцию, в то время как доллар продолжает ослабевать.