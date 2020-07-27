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23:19   27 Июля 2020
Общество

Российских туристов в Турции ждут разочарования, антисанитария и террористические угрозы

Российских туристов в Турции ждут разочарования, антисанитария и террористические угрозы

Российские туристы смогут провести отпуск за рубежом с 1 августа. О том, что ждет их на излюбленных курортах Турции, рассказало Федеральное агентство новостей (ФАН).

Посещение Турции в этом году может оказаться довольно опасным, а вместо хороших впечатлений туристы рискуют привезти с собой негативный осадок и массу хлопот, сообщает ФАН. Первая угроза, все еще ожидающая туристов, это продолжающееся распространение COVID-19, численность пострадавших от которого в Турции составляет 225 тыс.человек.

Другой причиной для отказа от поездки является несоответствие реалий с ожиданиями туристов. Большинство отдыхающих уезжают с отдыха, жалуясь на плохой сервис, который не отвечает заявленному уровню отеля. К тому же, в отелях отменены все массовые развлечения: шоу-программы и дискотеки, а также детские клубы будут закрытыми.

Помимо того, что Турция, по словам экологов, превращается в "мусорную свалку", в стране наблюдаются серьезные проблемы с внутренней безопасностью. Анкара ведет очень агрессивную внешнюю политику и не брезгует сотрудничать с запрещенными террористическими группировками, что сказывается на безопасности граждан, находящихся в стране. За последние пять лет в Турции произошли десятки террористических атак, пострадали сотни людей, в том числе и туристы.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #отдых #туризм

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