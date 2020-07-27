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22:43   27 Июля 2020
Политика

Американские СМИ продолжают кампанию вбросов о "присутствии" ЧВК "Вагнера" в Ливии

Американские СМИ продолжают кампанию вбросов о "присутствии" ЧВК "Вагнера" в Ливии

Очередной бездоказательный информационный вброс о деятельности ЧВК "Вагнер" на территории Ливии опубликовала газета The Wall Street Journal. В материале сообщается, что Россия якобы продолжает подрывать стабильность в Ливии.

Американское издание пишет, что российская ЧВК "Вагнер" якобы захватила в Ливии пару нефтяных объектов, а именно порт Ас-Сидра и месторождение Аш-Шарара. Свои заявления они не сопроводили какими-либо вменяемыми "доказательствами".

"Если Россия добьется успеха, они еще больше дестабилизируют Ливию", — необоснованно объявляет The Wall Street Journal.

Предыдущие попытки Запада опубликовать негативную информационную повестку в отношении России также оказались безуспешными. Например, Африканское командование ВС США (AFRICOM) попыталось при помощи низкокачественных снимков со спутников указать на наличие российского военного контингента в Ливии. Среди прочего, на фотографиях можно обнаружить следы пользования фоторедактором, передает ФАН.

США занимаются созданием вбросов о России с целью отвлечения внимания мировой общественности от их личных проблем. Они пытаются спрятать свои неудачи начиная от риска распада НАТО и заканчивая беспорядками из-за движения "Black lives matter".

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #ливия #чвк

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