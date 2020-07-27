Россиянам стоит воздержаться от туристических поездок в Турцию для своей же безопасности. Отдых в этой стране может обернуться серьезными последствиями, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, что стало приятной новостью для миллионов наших соотечественников. Однако вскоре выяснилось, что все не так просто. Например, по прибытии в Британию граждане будут вынуждены пройти двухнедельный карантин, что автоматически делает страну не лучшим вариантом для отпуска. О Танзании даже сами туроператоры не могут сказать ничего вразумительного.

Турция предсказуемо для многих стала самым удобным вариантом. Однако на сегодня даже поездка в Белек, Анталию и Аланию может доставить серьезные неприятности, ведь в турецких городах сейчас неспокойно. Так, на прошлой неделе в городе Мугла была избита и задушена 27-летняя местная жительница, которую из-за банальной ревности убил 32-летний мужчина. Событие оказалось резонансным, а эта страшная история далеко не частный случай.

Отдых в Турции действительно может быть опасен, причем не только для женщин, но и для мужчин, заявил российский сенатор. Поездки в Турцию в нынешних условиях не являются целесообразными, поэтому граждан России от таких поездок должно удерживать хотя бы элементарное беспокойство за свое здоровье. Ситуация с коронавирусом в Турции также не самая благоприятная, отметил парламентарий. В Крыму все гораздо лучше, рассказал Цеков порталу "ПолитРоссия".

Лучше ехать отдыхать именно в Крым или в Краснодарский край, тем более, что цены для россиян на отечественных курортах вполне приемлемы.