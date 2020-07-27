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21:02   27 Июля 2020
Политика

Депутат бундестага объяснил отказ главы МИД ФРГ приглашать РФ в G7 безответственностью

Депутат бундестага объяснил отказ главы МИД ФРГ приглашать РФ в G7 безответственностью

Нежелание главы МИД Германии Хайко Мааса возвращать "Большую восьмерку" свидетельствует о безответственности по отношению к гражданам страны, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Ранее Маас заявил, что он против возвращения России в G7. Глава МИД ФРГ отметил, что не видит смысла расширять мировой клуб, тем более пока у "Большой семерки" есть разногласия с Москвой в украинском вопросе.

"G7 и G20 — это два чутко координируемых формата. Нам не нужны ни G11, ни G12", — подчеркнул чиновник в интервью Rheinische Post.

Гердт не согласен с позицией Мааса. Он сказал, что G7 и G20 является форматом общения, который никого ни к чему не обязывает. Там встречаются лидеры государств и обсуждают определенные моменты, передает телеканал "360".

"То, что сейчас Германия выступает против участия России в этом формате, говорит о том, что маразм все больше крепчает", — отметил депутат бундестага.

Он также добавил, что когда немецкий министр иностранных дел выступает с такими заявлениями, это является безответственностью по отношению к народу Германии.

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Автор: Илья Романович
#германия #g20 #g7 #маас #Гердт

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