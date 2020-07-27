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20:36   27 Июля 2020
Политика

Кубинский депутат считает парламентские выборы в Сирии безоговорочной победой Асада

Кубинский депутат считает парламентские выборы в Сирии безоговорочной победой Асада

Успешное проведение выборов в сирийский парламент стали доказательством безоговорочной победы Башара Асада и народа Сирии. Такое мнение высказала кубинский депутат и председатель Общества кубинско-сирийской дружбы Лисара Лилиам Корона Оливейрос.

Выборы в Народный совет Сирии состоялись 19 июля по решению президента Башара Асада. Из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер голосование переносилось дважды, пишет ФАН. Уверенную победу в парламентских выборах одержала коалиция "Национальный прогрессивный фронт", основой которой является партия "Баас" во главе с Асадом.

"Успешное проведение парламентских выборов в Сирии стало политической победой, показав, что сирийцы отвергают иностранное вмешательство и готовы к защите своего национального суверенитета, — комментирует Оливейрос на своей странице в Facebook. — Это — доказательство мощи Сирии и ее государственных институтов вопреки военной и экономической агрессии, к которой прибегли Соединенные Штаты и их союзники, пытаясь свергнуть Башара Асада. Прошедшие парламентские выборы, без сомнения, сделали Сирию сильнее".

Ранее Оливейрос призывала полностью снять все экономические санкции, наложенные на Сирию, ради облегчения борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Политик подчеркнула, что сирийское правительство борется с эпидемией в сложных условиях, и потому санкции, наложенные в рамках американского "закона Цезаря", ничто иное, как преступление против сирийского народа.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #асад #выборы #куба #Оливейрос

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