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20:32   27 Июля 2020
Происшествия

Депутат Милонов предостерег россиян от поездок в Турцию из-за коронавируса

Депутат Милонов предостерег россиян от поездок в Турцию из-за коронавируса

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил опасения по поводу отдыха на курортах в Турции из-за риска коронавирусной инфекции. Политик сомневается насчет соблюдения санитарных норм в туристическом бизнесе, парламентарий призвал россиян к осторожности.

Коронавирус не является единственной опасностью при посещении Турции, считает Милонов. Он напомнил, что сообщения владельцев отелей о соблюдении санитарных норм продиктованы желанием привлечь потенциальных клиентов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Безопасность кондиционеров в вентиляционной системе отелей все еще не доказана. Распространению коронавируса могут "помочь" системы, разгоняющие воздух между номерами. Даже в случае опровержения этой версии, постояльцам придется вдыхать жаркий воздух, довольствуясь обычными вентиляторами.

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Автор: Яна Либерман
#турция #отдых #туристы #милонов #коронавирус

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