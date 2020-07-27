Депутат Милонов предостерег россиян от поездок в Турцию из-за коронавируса

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил опасения по поводу отдыха на курортах в Турции из-за риска коронавирусной инфекции. Политик сомневается насчет соблюдения санитарных норм в туристическом бизнесе, парламентарий призвал россиян к осторожности.

Коронавирус не является единственной опасностью при посещении Турции, считает Милонов. Он напомнил, что сообщения владельцев отелей о соблюдении санитарных норм продиктованы желанием привлечь потенциальных клиентов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Безопасность кондиционеров в вентиляционной системе отелей все еще не доказана. Распространению коронавируса могут "помочь" системы, разгоняющие воздух между номерами. Даже в случае опровержения этой версии, постояльцам придется вдыхать жаркий воздух, довольствуясь обычными вентиляторами.