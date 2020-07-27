Политолог Самонкин призвал ужесточить наказание для участников тренингов нежелательных НПО

России нужно ужесточать законодательство в отношении лиц, участвующих в зарубежных "тренингах" нежелательных организаций, считает политолог и публицист Юрий Самонкин.

Законопроект, в рамках которого планируют ввести ответственность для таких лиц, уже поддержали в Правительстве РФ, рассказал Самонкин. Он отметил, что очень часто под "тренингами" прячутся целые собрания сторонников. Например, известными стали сборища на базе "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ). Там обсуждается ведение подрывной деятельности в РФ.

Самонкин считает, что введение ответственности за участие в подобных мероприятиях станет еще одним шагом к укреплению суверенитета РФ. Он подчеркнул, что важно на законодательном уровне ужесточить контроль за деятельностью таких организаций, передает iReactor.

Политолог призвал следовать курсу укрепления суверенитета и целостности государства и добавил, что закон о штрафах позволит избежать попыток дискредитации институтов государственной власти для раскачивания ситуации внутри страны.