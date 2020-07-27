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20:16   27 Июля 2020
Общество

Политолог Щипков назвал главную причину "переформатирования" собора Святой Софии

Политолог Щипков назвал главную причину "переформатирования" собора Святой Софии

Внешняя политика Турции сказалась на решении правительства страны об изменении статуса собора Святой Софии (Айя-София), считает политолог Александр Щипков.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган10 июля подписал указ о "переформатировании" культурного объекта в мечеть для проведения мусульманских богослужений. По мнению эксперта, на это решение повлияли действия Вселенского Патриарха Варфоломея.

"Эрдоган выставил символ мирового православия на политические торги, что, несомненно, отразится на отношениях Турции с Россией, Грецией и другими православными странами", — сообщил Щипков в беседе с "Литературной газетой".

Турецкий лидер воспользовался выдачей лжетомосов украинским раскольникам, что повлияло на взаимоотношения православных церквей, подчеркнул он. Результатом действий Вселенского Патриарха Варфоломея стало ослабление мирового православия.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #эрдоган #мечеть #щипков

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