Политолог Щипков назвал главную причину "переформатирования" собора Святой Софии

Внешняя политика Турции сказалась на решении правительства страны об изменении статуса собора Святой Софии (Айя-София), считает политолог Александр Щипков.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган10 июля подписал указ о "переформатировании" культурного объекта в мечеть для проведения мусульманских богослужений. По мнению эксперта, на это решение повлияли действия Вселенского Патриарха Варфоломея.

"Эрдоган выставил символ мирового православия на политические торги, что, несомненно, отразится на отношениях Турции с Россией, Грецией и другими православными странами", — сообщил Щипков в беседе с "Литературной газетой".

Турецкий лидер воспользовался выдачей лжетомосов украинским раскольникам, что повлияло на взаимоотношения православных церквей, подчеркнул он. Результатом действий Вселенского Патриарха Варфоломея стало ослабление мирового православия.