Глава СБР отменил российский чемпионат по биатлону

Новый глава СБР Виктор Майгуров утвердил новый способ отбора спортсменов в национальную команду по биатлону.

Чемпионат России по биатлону должен был пройти в ноябре, однако, в связи с пандемией коронавируса его отменили. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Недавно организация опубликовала план соревнования на ближайший сезон 2020/21 года, в нем стало очевидно, что вопреки всем заявлениям экс-главы СБР Владимира Драчева соревнования не будут проходить. В результате российского первенства должны были определиться участники национальной команды. Новый руководитель СБР Виктор Майгуров отметил, что отбор в этом году будет проходить исходя из числа биатлонистов, которые находятся на централизованной подготовке.

"На данный момент чемпионат России — 2020 отменен в связи с пандемией. Решение о проведении каких-то отдельных дисциплин может появиться на тренерском совете, но пока эти соревнований не планируется проводить", - рассказал вице-президент СБР Иван Мелихов в интервью NEWS.ru.

Мелихов отметил, что первые гонки в новом сезоне пройдут на "Ижевской винтовке".