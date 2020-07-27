Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Полярный гектар». Инструкция по применению

«Полярный гектар». Инструкция по применению

 Политолог Самонкин призвал ужесточить наказание для участников тренингов нежелательных НПО

Политолог Самонкин призвал ужесточить наказание для участников тренингов нежелательных НПО
Анкара назвала темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

Анкара назвала темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

 Депутат бундестага объяснил отказ главы МИД ФРГ приглашать РФ в G7 безответственностью

Депутат бундестага объяснил отказ главы МИД ФРГ приглашать РФ в G7 безответственностью
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
«Полярный гектар». Инструкция по применению

«Полярный гектар». Инструкция по применению

 Политолог Самонкин призвал ужесточить наказание для участников тренингов нежелательных НПО

Политолог Самонкин призвал ужесточить наказание для участников тренингов нежелательных НПО
Анкара назвала темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

Анкара назвала темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

 Депутат бундестага объяснил отказ главы МИД ФРГ приглашать РФ в G7 безответственностью

Депутат бундестага объяснил отказ главы МИД ФРГ приглашать РФ в G7 безответственностью
Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

Близятся выборы в США, американцы вооружаются свастикой

 Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире
20:05   27 Июля 2020
Общество

Глава СБР отменил российский чемпионат по биатлону

Глава СБР отменил российский чемпионат по биатлону

Новый глава СБР Виктор Майгуров утвердил новый способ отбора спортсменов в национальную команду по биатлону.

Чемпионат России по биатлону должен был пройти в ноябре, однако, в связи с пандемией коронавируса его отменили. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Недавно организация опубликовала план соревнования на ближайший сезон 2020/21 года, в нем стало очевидно, что вопреки всем заявлениям экс-главы СБР Владимира Драчева соревнования не будут проходить. В результате российского первенства должны были определиться участники национальной команды. Новый руководитель СБР Виктор Майгуров отметил, что отбор в этом году будет проходить исходя из числа биатлонистов, которые находятся на централизованной подготовке.

"На данный момент чемпионат России — 2020 отменен в связи с пандемией. Решение о проведении каких-то отдельных дисциплин может появиться на тренерском совете, но пока эти соревнований не планируется проводить", - рассказал вице-президент СБР Иван Мелихов в интервью NEWS.ru.

Мелихов отметил, что первые гонки в новом сезоне пройдут на "Ижевской винтовке".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#спорт #биатлон #сбр #сезон 2020/21

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...