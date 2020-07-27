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19:58   27 Июля 2020
Общество

Forbes отметил возросший интерес россиян к "золотым паспортам"

Forbes отметил возросший интерес россиян к "золотым паспортам"

Россияне стали активнее интересоваться заграничной недвижимостью в теплых странах для приобретения вида на жительство.

Россияне стали проявлять особый интерес к "золотым паспортам" — это программа, благодаря которой можно получить вид на жительство в любой стране в обмен на вложения, в том числе за покупку недвижимости. Информацию об этом сообщает издание Forbes.

Больше всего россияне заинтересованы в гражданстве в теплых странах: это Португалия, страны Карибского бассейна и Кипр с Мальтой. Цена такого документа после пандемии коронавируса значительно снизилась из-за уменьшения потока туристов.

Консалтинговая компания Knight Frank отметила, что обращение за "золотыми паспортами" в России увеличилось на 20 процентов в сравнении с аналогичным периодом за 2019 год.

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Автор: Ирина Большунова
#forbes #недвижимость #золотой паспорт

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