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19:57   27 Июля 2020
Общество

Глава РАН назвал оптимальные сроки начала вакцинации россиян от коронавируса

Глава РАН назвал оптимальные сроки начала вакцинации россиян от коронавируса

Вакцинация жителей России против коронавируса должна проводиться не ранее 2021 года, сообщил Глава Российской академии наук Александр Сергеев.

Сергеев отметил, что создание вакцины - это долгий процесс, который нельзя торопить. Поэтому начинать массовую вакцинацию можно начинать не раньше 2021 года. Он также отмечает, что речь идет именно о массовом применении вакцины, а врачи и группы риска получат вакцину раньше, передает РИА Новости.

Поскольку вакцина должна защищать человека на протяжении длительного времени, то и тестироваться антитела должны в течении определенного срока, объяснил эксперт. За это время возможно будет изучить поведение антител и выявить возможные несовершенства.

Выступая с отчетом в Госдуме, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что четыре отечественные вакцины уже доказали свою безопасность. Две из них проходят заключительные испытания.

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Автор: Руслан Неглинный
#ран #вакцинация #коронавирус

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