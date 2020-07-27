«Полярный гектар». Инструкция по применению

После «Дальневосточного гектара» в России разрабатывается аналогичный проект по безвозмездному предоставлению земель, только теперь – в Арктической зоне. Об особенностях госпрограммы «Политика сегодня» узнала у пресс-службы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Как пояснил представитель учреждения, «Полярный гектар» стал ответом на запросы арктических регионов. В Заполярье живут два с половиной миллиона людей, 90% которых – «городские». Выходит, что большинство земель попросту не заселено, хотя и имеет необходимую инфраструктуру.

«Выбор регионов с точки зрения открытия земли будет учитывать местные особенности», — уточнили в пресс-службе.

В новом проекте в регионах Арктической зоны власти регионов будут определять, где можно взять землю, ориентируясь на близость к городам, населенным пунктам и на наличие инфраструктуры. В список «доступных» гектаров не войдут зоны рядом с воинскими частями и другими закрытыми объектами, как ранее узнала «Политика сегодня» у властей Мурманской области.

«Программа дает свободу выбора вида использования земли. Выбор сферы предпринимательской деятельности не ограничен: все, что не запрещено законом, то разрешено».

Для примера в пресс-службе рассказали о проектах, реализованных на базе «Дальневосточного гектара». На Чукотке построили турбазу, в Хабаровском крае открылась первая на Дальнем Востоке автомойка самообслуживания, в Якутии занялись производством бутилированной воды, а на Камчатке появились этнодеревни. Стоить отметить, что на участках можно строить не только бизнес, но и дачу, к примеру.

Заполярье – это вечная мерзлота, северное сияние, суровые и продолжительные зимы, полярные дни и ночи. В качестве поддержки желающих освоить земли Арктики могут ввести гранты или субсидии, предположил источник нашего издания в Агентстве по развитию человеческого капитала.

Вместе с тем, у программы «Полярный гектар» будет схожий с дальневосточным «братом» механизм реализации: подача заявления онлайн, рассмотрение не позднее 45 рабочих дней. В случае положительного решения заявителю направят проект договора безвозмездного пользования участком для подписания. Обычно о решении уведомляют в течение 34 рабочих дней.

«То есть человек, получает землю в беспрецедентно короткий срок, не обивая пороги кабинетов, без дополнительных расходов».

При обычном способе получения земли процесс оформления занимает от четырех месяцев до трех лет, требует участия в конкурсах, получения различных разрешений, хождения по инстанциям и так далее.

«Каждый человек может взять по своему выбору участок площадью до одного гектара — хоть десять, хоть 20 соток. А группа до десяти человек может получить до десяти гектаров по коллективной заявке, где на каждого участника должно приходиться не более одного гектара».

Инициатором законопроекта о безвозмездной выдаче земель Арктической зоны выступил вице-премьер Юрий Трутнев. Россияне могут получить землю только на сухопутной части Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономномных округов, некоторых районов Красноярского края, Архангельской области, республик Коми и Карелия.