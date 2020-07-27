Полицейские составили протокол на "Радио Свобода" за фейковую статью о коронавирусе

Правоохранители завели протокол на издание "Радио Свобода" (признано в РФ нежелательным) за распространение фейков о коронавирусе, сообщает источник в правоохранительных органах.

Внимание полиции привлек материал журналистки Татьяны Вольтской, в котором были найдены недостоверные сведения о российской больнице. Гражданка написала, что там якобы принудительно отключали пациентов с коронавирусом от систем жизнеобеспечения. Вольтская привела в материале анонимный разговор с врачом-реаниматологом.

Правоохранители проверили информацию в статье и обнаружили, что она недостоверна. Генпрокуратура потребовала удалить интервью журналистки и признала материал запрещенным к распространению в РФ.

СМИ-иноагент "Радио Свобода", которое распространяет фейки, обязательно привлекут к ответственности, заявил сенатор Франц Клинцевич. Политик считает, что недостоверную информацию могут распространять только проплаченные журналисты, передает Федеральное агентство новостей.