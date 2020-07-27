Антироссийские СМИ могут обязать публиковать материалы со специальной маркировкой

Роскомнадзор разработал законопроект, в рамках которого публикации СМИ, признанных в РФ иноагентами, будет необходимо сопровождать специальной маркировкой. Инициативу прокомментировал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Эксперт получил на рассмотрение проект приказа Роскомнадзора "Об утверждении формы указания на то, что сообщения и материалы созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, требования к размещению и порядка размещения такого указания". Пометки, которыми могут обязать маркировать публикации, будут сопровождать не только заголовки, но и видеоролики с аудиофайлами, заявил Малькевич.

Проект также определяет и нормативы того, как должно будет выглядеть предупреждение об иноагентах. Шрифт должен быть крупнее заголовка и материала в два раза, а его цвет должен контрастировать с фоном. Наложения на прилагаемые изображения или публикуемый текст будут исключены.

Малькевич считает, что Роскомнадзору давно следовало прибегнуть к подобным мерам, о чем он и сообщил в своем Telegram-канале. Ранее он уже требовал, чтобы материалы, распространяемые СМИ-иноагентами, были соответственно обозначены, поскольку рядовому пользователю трудно проверить правдивость публикуемого материала. Таким образом может сократиться распространение фейковой информации, оказывающей влияние на волеизъявление российских граждан.