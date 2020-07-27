Член президиума «Офицеров России» поддержал ужесточение санкций за неуплату налогов

В России необходимо ужесточать санкции к налоговым мошенникам, так как эти преступления опасны для государства и его граждан. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» высказал генерал-майор полиции, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Владимир Михалевич, комментируя новость о нововведении в УК РФ.

Заместитель главы Следственного комитета Елена Леоненко ранее рассказала РИА Новости, что правоохранители разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс РФ — «Налоговое мошенничество».

«Есть смысл увеличить санкции, потому что сама статья и само преступление для государства опасны. У нас в стране многие уходят от налогов. Это значит государственный бюджет лишается денег, а граждане — пенсий и социальных выплат. Получается недобросовестная конкуренция. Те люди, которые платят, находятся в положении неконкуретноспособном», — оценил инициативу Михалевич.

Необходимо ужесточать меры и менять психологию граждан, считает он. При этом «бегать за каждым неплательщиком налогов» не нужно, так как всех не поймать. Однако тот, кто попался, должен получить «по полной».

«У нас на это смотрят так: ну, обманул государство и слава богу.<...> Все должны понимать, что платить налоги выгоднее, чем не платить», — настаивает общественник.

Сейчас к налоговым преступлениям относятся несколько статей Уголовного кодекса России. Генерал-майор считает, что новый законопроект объединит их в одну.