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 Антироссийские СМИ могут обязать публиковать материалы со специальной маркировкой

Антироссийские СМИ могут обязать публиковать материалы со специальной маркировкой
Власти РФ могут ввести штраф за участие в тренингах нежелательных организаций за рубежом

Власти РФ могут ввести штраф за участие в тренингах нежелательных организаций за рубежом

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19:19   27 Июля 2020
Политика

Власти РФ могут ввести штраф за участие в тренингах нежелательных организаций за рубежом

Власти РФ могут ввести штраф за участие в тренингах нежелательных организаций за рубежом

Российское правительство согласилось с инициативой введения штрафов за участие за рубежом в тренингах нежелательных в РФ организаций. Об этом информировал "Интерфакс".

Проект отзыва, поддержанный комиссией правительства по законопроектной деятельности, имеется в распоряжении ТАСС.

Автором соответствующего законопроекта стал глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Штрафы будут предусматриваться за работу НКО и за участие в подобной нежелательной для России деятельности.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #штрафы #нежелательные компании

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