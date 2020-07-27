Власти РФ могут ввести штраф за участие в тренингах нежелательных организаций за рубежом

Российское правительство согласилось с инициативой введения штрафов за участие за рубежом в тренингах нежелательных в РФ организаций. Об этом информировал "Интерфакс".

Проект отзыва, поддержанный комиссией правительства по законопроектной деятельности, имеется в распоряжении ТАСС.

Автором соответствующего законопроекта стал глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Штрафы будут предусматриваться за работу НКО и за участие в подобной нежелательной для России деятельности.