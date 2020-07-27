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Член президиума «Офицеров России» поддержал ужесточение санкций за неуплату налогов

 Антироссийские СМИ могут обязать публиковать материалы со специальной маркировкой

Антироссийские СМИ могут обязать публиковать материалы со специальной маркировкой
Власти РФ могут ввести штраф за участие в тренингах нежелательных организаций за рубежом

Власти РФ могут ввести штраф за участие в тренингах нежелательных организаций за рубежом

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19:04   27 Июля 2020
Общество

Суд привлек Жданова к ответственности за повторное нарушение закона об иноагентах

Суд привлек Жданова к ответственности за повторное нарушение закона об иноагентах

Директора ФБК Ивана Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" на материалах организации в социальных сетях.

Симоновский суд Москвы в очередной раз оштрафовал руководителя так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" за повторное нарушение закона об иноагентах. Материалы ФБК, выходившие на YouTube-канале "Навальный Live", не были помечены маркировкой "иностранный агент", что противоречит вынесенному ранее решению о признании организации таковой. За выявленное правонарушение Жданов получил штраф в размере 100 тысяч рублей, пишет "Интерфакс".

Ранее блогер Алексей Навальный заявил о ликвидации ФБК из-за долга перед комбинатом "Московский школьник", который отсудил у основателя организации десятки миллионов рублей по делу о клевете. Однако, вскоре после этого, Навальный поделился со своими подписчиками новостью о том, что "фонд" продолжит существовать, но под новым юрлицом.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин решил помочь блогеру с выплатой долга и отправил ему миллион рублей. Однако тот в хамской форме отказался от денег. Впоследствии предприниматель решил обратиться за защитой своих прав в суд, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #москва #штраф #жданов #иноагент

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