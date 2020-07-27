Суд привлек Жданова к ответственности за повторное нарушение закона об иноагентах

Директора ФБК Ивана Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" на материалах организации в социальных сетях.

Симоновский суд Москвы в очередной раз оштрафовал руководителя так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" за повторное нарушение закона об иноагентах. Материалы ФБК, выходившие на YouTube-канале "Навальный Live", не были помечены маркировкой "иностранный агент", что противоречит вынесенному ранее решению о признании организации таковой. За выявленное правонарушение Жданов получил штраф в размере 100 тысяч рублей, пишет "Интерфакс".

Ранее блогер Алексей Навальный заявил о ликвидации ФБК из-за долга перед комбинатом "Московский школьник", который отсудил у основателя организации десятки миллионов рублей по делу о клевете. Однако, вскоре после этого, Навальный поделился со своими подписчиками новостью о том, что "фонд" продолжит существовать, но под новым юрлицом.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин решил помочь блогеру с выплатой долга и отправил ему миллион рублей. Однако тот в хамской форме отказался от денег. Впоследствии предприниматель решил обратиться за защитой своих прав в суд, пишет Федеральное агентство новостей.